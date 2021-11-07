Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şuşa'da ilk uluslararası konferans düzenlendi
Azerbaycan’ın medeniyet başkenti Şuşa'da ilk kez uluslararası konferans düzenlendi.
Şuşa'da, 8 Kasım Zafer Günü öncesinde, Küresel Bakü Forumu kapsamında "Kültürel Varlıklar" başlıklı uluslararası bir konferans düzenlendi.
Konferansa katılan konuklarla birlikte, yerli ve yabancı medya temsilcileri, Füzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk seyahatlerini gerçekleştirdi.
Katılımcılar buradan otobüslerle 60 kilometrelik kara yolculuğu ile Şuşa'ya ulaştı.
Temsilciler, kültür başkentindeki tarihi camilerde, abidelerde incelemelerde bulundu.
Konferansa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir video mesaj gönderdi.
Etiketler: Azerbaycan
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