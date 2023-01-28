Dikran Ego, terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldıkları saygısızlığı “sabotaj” olarak niteledi. Terör örgütünün provokasyonlarının İsveç'in NATO üyelik sürecine karşı yürütüldüğünü ifade etti. Ego "Bu bilinçli olarak yapılan bir sabotaj ve bunun arkasındaki grup İsveç'teki sol parti, komünist parti ve onun gazetesi Flaman diye bir gazetesi var ve onlar geçenlerde bir duyuru yaptılar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret etme yarışması açtılar" şeklinde konuştu.

En büyük destekçileri İsveç’teki solcu gruplar

Ego, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin, İsveç'teki belli çevreler tarafından desteklendiğini belirtti. “Daha önce aslında İsveç'in hemen hemen bütün partileri tarafından destekleniyordu. Çeşitli seviyelerde de olsa. Ama en büyük destekçileri İsveç'in solcu ve komünist partisi grupları. Bunlar tarafından halen de çok çok destekleniyor. Zaten bu son etkinlikleri de gördüğümüz kadarıyla bu grupların teşvikiyle oluyor” dedi. Bu grupların süreci sabote etmek için iki temel motivasyonu olduğunu söyledi. “Bu solcu gruplar İsveç'teki bunların biraz PKK seviciliği var birincisi. İkincisi ise bu gruplar gerçekten de NATO'ya karşı. İsveç'in NATO'ya girmesine karşı” ifadelerini kullandı.

Dikran Ego, NATO üyelik sürecinde İsveç yönetiminin terörle arasına mesafe koyduğunu vurguladı. "Bu son dönemde İsveç'in NATO'ya girme müracaatından sonra çok böyle radikal bir değişim görüyoruz aslında. İsveç hükümetinin, hükümetlerinin PKK'ya karşı tavrı tamamen değişmiş görünüyor. Ama bu İsveç'te her şeyin değiştiğini açıklamıyor" dedi.

“PKK/YPG Süryanilere zulmetti”

İsveç'te yaşayan gazeteci, terör örgütünün Süryanilere yönelik zulmüne dikkati çekti. "Suriye'deki iç savaştan sonra YPG'nin Süryanilere yaptığı zulümlerden ve baskılardan dolayı çok daha dikkat ediyoruz ona” şeklinde konuştu.

Türkiye'deki Süryanilerin durumu

Dikran Ego, Türkiye’deki Süryanilerin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "Eğer bir karşılaştırma yaparsak 80’li-90’lı yıllardaki ortamla bugünü karşılaştırırsak şu anda ortam çok daha iyi çok daha elverişli Süryaniler açısından” dedi.

Kameraman: Mustafa Tunç