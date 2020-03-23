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Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da terör saldırısı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği tahmin edilen bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab’da araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı.
Saldırıda PKK/YPG izleri
Patlama neticesinde çevrede maddi zarar oluşurken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.
Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının PKK/YPG tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.
Etiketler: bab suriye terör saldırısıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:32
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