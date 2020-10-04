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Suriye'nin Bab ilçesinde patlama: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.
Henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, çevrede maddi hasar oluştu.
Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.
Etiketler: suriye patlama suriye babSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 04:06
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