Tedavisi için kaldırıldığı Walter Reed Hastanesinden halka seslenen ABD Başkanı Donald Trump, iyi olduğunu ve yakında döneceğini açıkladı.

Hastaneye ilk geldiğinde çok da iyi hissetmediğini ancak şu anda durumunun iyi olduğunu belirten Trump, birkaç gün içinde asıl testlerin yapılacağını açıkladı. Doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'a destek için, tedavi gördüğü hastanenin önünde gösteri düzenleniyor. pic.twitter.com/8vHoJdz2HB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 3, 2020

Trump, koronavirüsten korunmak için kendini Beyaz Saray'a kapatma seçeneği olmasına rağmen bunu tercih etmediğini ve yakında işinin başına dönüp seçim kampanyasına devam edeceğini söyledi.

Melania Trump'ın sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren Trump, Beyaz Saray'da tedavisine devam edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Trump'ın hastanedeki tedavisi sürerken taraftarları da hastane önünde bir araya geldi. Trump, verilen destekten duyduğunu memnuniyeti destekçilerine teşekkür ederek gösterdi.