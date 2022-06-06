Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı saldırı: 3 sivil yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle terör saldırısı düzenlendi. Aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Saldırı nedeniyle çevrede hasar oluşurken araç kullanılamaz hale geldi.
İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: Suriye
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