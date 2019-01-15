Suriye'nin Ayn el-Arab şehrinden Türkiye'ye gelen mülteciler, PKK/PYD korkusu nedeniyle ülkelerine dönmekten korkuyor.

Suriyeliler, Ayn el-Arab'a dönmek için, bölgenin PKK/YPG'den temizleneceği günü bekliyor.

Suriyeli doktor Adham Shaheen, TRT World'e yaptığı açıklamada, "PKK, PYD ve SDF, bulundukları alanlarda, Suriye devrimine karşı duruyor. Tutuklamalar ve suikastlar gerçekleştirdiler ve onlar tarafından kontrol edilen alanlarda hala tutuklu olan devrimciler var” diye konuştu.

Ayn el-Arab'daki insanların üçte ikisinin geri dönmekten korktuğunu söyleyen Shaheen, onların korkusunun DEAŞ olmadığını belirterek, terör örgütü PKK’nın Suriye'deki kolu YPG ve diğer terör örgütlerinin, farklı görüşlere sahip Kürtlere sert bir şekilde muamele ettiğini söyledi.

"12 veya 13 yaşından büyük herhangi bir çocuk, silahlı güçlere katılmaya zorlanabilir"

Suriyeli avukat Mustafa Misto ise beş çocuğu için PYD kontrolündeki bir bölgede yaşamaya devam etmek istemediğini belirterek, "12 veya 13 yaşından büyük herhangi bir çocuk, silahlı güçlere katılmaya zorlanabilir. Bu çocukların çoğu, ailelerine ölü olarak geri dönüyor ve bunlar sözüm ona şehit sayılıyor. Öyle ki Kobani mezarlığı, kasabadan daha büyük hale gelebilir" diye konuştu.

Aralık ayında Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşen Mustafa Misto'nun karısı Nadya Derye, "O (James Jeffrey) bana, 'neden geri dönmek istemiyorsun?' diye sordu. Ben de ona, orada silahlı güçler olduğunu ve 18 yaşında bir oğlum olduğunu söyledim. Denedim, iki aylığına oraya gittim. Fakat eğitim yok, güvenlik yok, yaşayacak ev yok" dedi.

Türkiye'de üç buçuk milyondan fazla Suriyeli bulunuyor

Türk yetkililere göre, Türkiye'de üç buçuk milyondan fazla Suriyeli mülteci var, bunların 300 bini ise Kürt.

Suriye'de barışçıl ve güvenli bir geleceğe olan inancını kaybeden mülteciler, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Türkiye'nin birçok şehrinde yeni bir hayata başlıyor.

Kaynak: TRT World