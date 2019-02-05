Cibran Basil, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, 1 buçuk milyon Suriyeli mültecinin, ülkesinde yerli üretimin yüzde 40’ına varan oranda maddi zarara yol açtığını belirtti.

Basil ayrıca, Suriyelilerin Lübnan’da bulunmasının sosyal dokuyu tehdit ettiğini savundu.

Suriyeli mültecilerin komşu ülkelerde olmasının, AB ülkelerini göç krizinden uzak tutacağını düşünmenin hata olacağını söyleyen Basil, mültecilerin en kolay gidebilecekleri ülkelerin AB ülkeleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: CNN International