Mısır parlamentosunda çoğunluğu oluşturan “Mısır’a Destek Koalisyonu” Başkanı'nın anayasa değişikliği teklifi için Parlamento Başkanı'na müracaatta bulunmasının ardından, muhalifler sosyal medya üzerinden “Anayasa değişikliğine hayır” kampanyası başlattı.

Sosyal medyada başlatılan kampanya kısa zaman içerisinde binlerce etkileşim aldı.

"Anayasa değişikliğine hayır" (#لا_لتعديل_الدستور) etiketiyle 14 bin paylaşım yapıldı.

Anayasa değişikliği teklifi

Mısır Resmi Haber Ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır’a Destek Koalisyonu Başkanı Abdulhadi el-Kasabi, milletvekillerinin 5'te 1'inin imzasının bulunduğu değişiklik teklifini bugün Parlamento Başkanı Ali Abdulal’a sundu.

El-Kasabi’nin Parlamento Başkanı'na anayasa değişikliği müracaatının ardından ülke içi ve dışındaki muhalif gruplar, sosyal medya üzerinden “Anayasa değişikliğine hayır” başlıklı bir kampanya başlattı.

Değişikliğin kabulü için 120 imza gerekiyor

2014 yılında kabul edilen anayasada bu zamana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Mısır anayasasına göre, değişiklik talebinin kabulü için 596 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda en az 120 imza gerekiyor.

Anayasada değişiklik yapılabilmesi için ise, milletvekillerinin 3'te 2'sinin onayının ardından halka gidilerek referandum yapılması şart.

Yeni değişikliğin, 25 Ocak Devrimi’nden sonra işlevi olmadığı için kapatılan parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin tekrar kurulması ve cumhurbaşkanının görev süresinin 6 yıla çıkarılması gibi maddeleri içerdiği aktarıldı.

Daha önce Sisi yönetimine yakın bazı gruplar, cumhurbaşkanının görev süresinin 3 döneme çıkarılması için girişimlerde bulunmuş ancak gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA, BBC International