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Suriyeli askeri muhaliflerden Esed rejimine misilleme

Suriye İdlib'de askeri muhalifler, Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak rejime ait askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdi.

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Suriyeli askeri muhaliflerden Esed rejimine misilleme

Esed rejiminin savaş uçaklarının İdlib ve Hama illerindeki hava saldırılarına misilleme olarak muhalifler tarafından rejimin denetimindeki askeri noktalara füze saldırısı düzenlendi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rejimin il genelinde yaşayan sivilleri hedef almasına karşılık olarak Hama ilindeki tanklar okulu üssüne Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirdik." ifadesi yer aldı.

Esed rejimi, ay başından bu yana il genelinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında bir Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini ve iki hastaneyi vururken saldırılarda 29 sivil yaşamını yitirmiş, 58 sivil de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, muhalif, Füze saldırısı
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