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Moldova Cumhurbaşkanı Dodon trafik kazası geçirdi

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un trafik kazası geçirdiği açıklandı.

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Moldova Cumhurbaşkanı Dodon trafik kazası geçirdi

Moldova basınında yer alan haberlere göre, Dodon'un aracına, başkent Moldova'daki Straseni kasabası girişinde resmi konvoyla ilerlediği sırada karşı yönden gelen kamyon çarptı.

Kazada yaralanan Dodon ile yanındaki ailesinin başkent Kişinev'de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastane Müdürü Mihau Ciocanu, 43 yaşındaki Cumhurbaşkanı Dodon ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ciocanu, "Cumhurbaşkanı Dodon'un hayati tehlikesi yok ama kazadan kaynaklanan bazı ağrıları var" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Moldova, igor dodon, kaza
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