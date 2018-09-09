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Filistinli 2 genç kıza Mescid-i Aksa çıkışında gözaltı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde olduğu Eski Şehir'de 2 Filistinli kızı gözaltına aldı.

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Filistinli 2 genç kıza Mescid-i Aksa çıkışında gözaltı

Gözaltına alınan kızlardan birinin annesi Cihad er-Razzam, 15 yaşındaki kızı Canan ve onun kuzeni 21 yaşındaki Naime Tevil'in İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'dan çıktıkları sırada gözaltına alındığını söyledi.

İsrail polisinden gözaltılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisi bu sabah da, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı olarak Mescid-i Aksa'da görev yapan 1 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, israil, gözaltı, filistin
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