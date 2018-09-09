Pakistan'da yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi göreve başladı

Arif Alvi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar'ın okuduğu yemin metnini tekrarlayarak ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Ulusal parlamentonun alt ve üst kanadı ile 4 eyalet meclisinde 4 Eylül'de aynı anda yapılan seçimde geçerli 660 oyun 352'sini alarak Cumhurbaşkanı seçilen 69 yaşındaki Alvi, 5 yıl görevde kalacak.

Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun diş hekimi Habiburrahman Elahi Alvi'nin oğlu olan Arif Alvi, 1949'da Karaçi'de doğdu.

Eğitimini Pakistan ve ABD'de tamamlayan Alvi, siyasete Lahor'da öğrenci birliği başkanıyken girdi.

General Eyüp Han'a karşı düzenlenen protestolarda vurulan Alvi'nin sağ koluna giren kurşun, hala vücudunda duruyor.

Pakistan Cemaat-i İslami'den milletvekili adayı olmasına rağmen seçilemeyen Alvi, 1996'da Başbakan Han ile Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) kurucuları arasında yer aldı.

PTI'da genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik yapan Alvi, 2013'te ilk defa milletvekili seçildi.

Alvi, seçim bölgesi olan Karaçi'de düzenlediği temiz çevre, temiz su, halk sağlığı ve eğitim kampanyalarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA