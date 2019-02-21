Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Ömer'de çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçiş güzergahında bomba infilak etti. Saldırıda 30 işçi ve otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer, YPG/PKK tarafından işgal ediliyor.

Sahada bir de ABD üssü bulunuyor.

ABD ve YPG/PKK, terör örgütü DEAŞ'ı geçen hafta Deyrizor'da, Fırat'ın doğusundaki son yerleşimden çıkarmıştı. Teslim olan DEAŞ'lılar ve aileleri El Ömer petrol sahasına götürülmüştü.

Kaynak: AA