YPG/PKK'nın havan saldırılarında Suriye'nin Marea bölgesinde 5, Azez'de 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıların ardından Marea ve Azez'deki cephe hatlarında terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında ağır silahlarla kısa süreli çatışma yaşandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

Kaynak: AA