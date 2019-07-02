Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Birliğin önde gelen kurumlarının başına getirilecek isimlerin belirlenmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Fransızca konuşması da bizim için önemli"

İsimler belirlenirken AB Konseyi tarafından yetenek, tecrübe, kadın-erkek eşitliği, siyasi ve coğrafi denge kriterlerinin gözetildiğini belirten Macron, "Fransızca konuşan yeni bir ekibin oluşmasından mutluluk duyuyorum. AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ilk kez kadınlar tarafından yönetilecek" ifadesini kullandı.

Macron, bu isimlerin belirlenme sürecinde Almanya ile yaptığı iş birliğinin önemine işaret ederek, "Ursula Von der Leyen, AB Komisyon Başkanlığı için çok iyi bir isim. Onun başkanlığını savundum. Gerekli yeteneklere sahip. Fransızca konuşması da bizim için önemli" dedi.

"İngiltere 30 Ekim'e kadar Brexit kararını vermeli"

Brexit'e ilişkin "Anlaşmasız Brexit'ten korkmamalıyız, aksi takdirde karşı tarafın esiri oluruz" değerlendirmesinde bulunan Macron, İngiltere'nin bu konuda 30 Ekim'e kadar bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, AB Komisyonu Başkanlığı için adı geçen Frans Timmermans'ın da oldukça saygın bir aday olduğunu ve Komisyonda görev almaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA