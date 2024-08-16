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Dünya
TRT Haber 16.08.2024 13:26

Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem oldu. Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.

Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13,15'te merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119,90 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.

Hama'da saat 13.18'de ise 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede olduğu aktarıldı.

Depremlerin 7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi. İskenderun ilçesinde bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

 

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerimize AFAD arama kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

3 gün önceki deprem Güneydoğu illerinde de hissedilmişti

13 Ağustos'ta Hatay'ın Yayladağı ilçesine 103 kilometre mesafede, yine merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Saat 23.56'da meydana gelen deprem, 19,38 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

Sarsıntı, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedilmişti.

Suriye'de 5,2'lik deprem: Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi
Suriye'de 5,2'lik deprem: Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi

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