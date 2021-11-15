Suriye'de iktidarın değişmesini talep eden halkı hedef alan Esed rejimi, 2011 yılından bu yana yüz binlerce sivili katletti.

Doğu Guta'yı da kana bulayan Esed rejimi, burada 1400'den fazla sivili kimyasal silahla öldürdü.

İç karışıklığı fırsat bilen terör örgütleri de gizlendikleri yerlerden çıktı. Ülke, son tabloda 4 parçaya bölündü.

Şu anda ülkenin başkenti dahil yüzde 60'ına Esed rejimi hakim.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde muhalifler varlık gösteriyor.



Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ve Tel Rıfat ilçeleri ile Fırat'ın doğusundaki bölgeleri işgalinde tutuyor.



Terör örgütü DEAŞ ise Humus çölü olarak bilinen ve Esed rejimi kuşatmasındaki küçük bölgede.

[Suriye'deki iç savaşta sivillerin durumu | Grafik: TRT Haber]

Sivillerin dönüşü hızlandı

Türkiye'nin huzur ve güven ortamı sağladığı yerlerde sivillerin dönüşü hızlandı.

Ancak ülkede 13 milyon insan hala yardıma muhtaç.



Daha iyi bir yaşam için çıkan ayaklanmalar, Orta Doğu'nun dinmeyen gözyaşı haline geldi.