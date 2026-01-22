Hafif Kar Yağışlı 0ºC Ankara
Dünya
AA 22.01.2026 19:31

Suriye Sanayi Bakanlığı, uluslararası ticari çalışmalarda koordinasyonu sağlayacak konsey kurdu

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, dünya ülkeleriyle ticari çalışmaların koordinasyonu amacıyla yeni bir konsey kurma kararı aldı.

Suriye Sanayi Bakanlığı, uluslararası ticari çalışmalarda koordinasyonu sağlayacak konsey kurdu

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan 25 sayılı karar uyarınca bakanlık bünyesinde faaliyet gösterecek "Ortak İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi" adıyla yeni bir yapı oluşturuldu.

Konsey, Suriye'yle kardeş ve dost ülkeler arasındaki ortak iş konseylerinin koordinasyonunu sağlamak, bu konseylerin çalışmalarını geliştirmek ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla kuruldu.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı ya da görevlendirecek bir yetkilinin başkanlık edeceği Konsey, bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Suriye Arap Cumhuriyeti ile mevcut ortak iş konseylerinin başkanları veya temsilcilerinden oluşacak.

Ortak İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi, ortak iş konseylerinin faaliyetlerinin koordinasyonu, ortak ekonomik girişim ve yatırımların teşviki, karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ilgili makamlara sunulması gibi görevleri üstlenecek.

ETİKETLER
Suriye Ticaret
