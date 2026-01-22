Hafif Kar Yağışlı 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.01.2026 17:40

Almanya'da müebbet hapse çarptırılan hasta bakıcının "100'den fazla kişiyi öldürmüş" olabileceği iddia edildi

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Würselen kentinde bir hastanede 10 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen 44 yaşındaki hasta bakıcının, 100'den fazla kişinin ölümünden de sorumlu olabileceği öne sürüldü.

Almanya'da müebbet hapse çarptırılan hasta bakıcının "100'den fazla kişiyi öldürmüş" olabileceği iddia edildi

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, 10 kişiyi öldürmekten mahkum olan 44 yaşındaki hasta bakıcı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Hasta bakıcının 100'den fazla kişinin ölümünden de sorumlu olabileceği iddia edildi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Katja Schlenkermann-Pitts, çok sayıda "şüpheli vaka" olduğunu açıkladı.

Schlenkermann-Pitts, devam eden araştırmalar sonucunda yeni bir yargılamanın söz konusu olabileceğini bildirdi.

Aachen Eyalet Mahkemesi'nde geçen ay görülen davada 44 yaşındaki hasta bakıcı, 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

Hasta bakıcının, "daha az iş yapmak için" Aralık 2023'ten Mayıs 2024'e kadar palyatif bakım ünitesindeki ağır hastalara ölümcül dozda sakinleştirici ve ağrı kesici enjekte ettiği belirlenmişti.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Borsa günü rekorla kapattı
18:59
Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı'nı güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve güçlü şehirlerin yüzyılı yapacağız
18:51
Şanlıurfa'da bazı istikametlerde tırların trafiğe çıkışları durduruldu
18:23
Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
18:16
Rusya: ABD'nin petrol tankerindeki Rus vatandaşlarını salıvermemesi hayal kırıklığına uğrattı
18:07
Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını söyledi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ