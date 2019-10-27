Dünya

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'daki PKK/YPG'ye ait tüneli imha etti

27 Ekim 2019 Pazar 01:57 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 02:05

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde teröristlere ait tüneller bir bir temizleniyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yerin 15 metre altında inşa ettiği bir tünel daha bulundu.

[Fotoğraf: DHA]