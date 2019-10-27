Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'daki PKK/YPG'ye ait tüneli imha etti27 Ekim 2019 Pazar 01:57 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 02:05
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde teröristlere ait tüneller bir bir temizleniyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yerin 15 metre altında inşa ettiği bir tünel daha bulundu.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında terörden temizlendi.
İlçede PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler de tek tek tespit edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.
Yapılan aramalarda, terör örgütünün yerin 15 metre altında inşaa ettiği yeni bir tünel bulundu.
İçerisine elektrik hattı çekilen tünelde, bazı bölgelerinden yer üstüne çıkış için demir basamaklar yapıldığı görüldü.
Suriye Milli Ordusu askerleri, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.
Kaynak: TRT Haber