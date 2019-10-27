Dünya

Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti

27 Ekim 2019 Pazar 00:13 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 00:17

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı, meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]