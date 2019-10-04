Dünya
Suriye Milli Ordusu oluşturuluyor04 Ekim 2019 Cuma 10:04 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 10:31
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında altında birleşiyor. Suriyeliler Türkiye'ye Fırat'ın doğusuna operasyon çağrısına hazırlanıyor.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bugün Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini basın toplantısıyla duyuracak.
Suriye Milli Ordusu, Türkiye'ye Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon çağrısında bulunarak tam destek vereceklerini açıklayacak.
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik düzenlediği harekatta da ÖSO birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket etmişti.
Kaynak: TRT Haber