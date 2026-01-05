Suriye Cumhurbaşkanı Şara, suikast iddialarının ardından Şam'da market alışverişi yaptı

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesi'nde market alışverişi yaptı.

Şara'nın alışveriş yaptığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.

Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavülünde yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacağım." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı. https://t.co/H1hWujmKn3 — Nuh Yılmaz (@nuhyilmaz) January 5, 2026

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı.