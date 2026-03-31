Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.03.2026 16:56

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü

Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın önemini görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre iki lider, bu sabah Londra'da bir araya gelerek Suriye'nin bölgesindeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Buluşmanın iki ülke için tarihi öneme sahip olduğu belirtilen açıklamaya göre, Orta Doğu'da devam eden çatışmaları masaya yatıran Şara ve Starmer, bölgesel istikrarı yeniden sağlamanın ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmanın önemine vurgu yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ciddi ekonomik etkileri olacağına dikkati çeken ikili, Boğaz'ın güvenilir bir planla yeniden açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için birlikte çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Starmer, Suriye hükümetinin DEAŞ'a yönelik adımları, terörle mücadele faaliyetleri ve İngiltere'yle işbirliğine yönelik girişimlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Starmer, göç, geri dönüşlerin sağlanması için yakın işbirliği, sınır güvenliği ve insan kaçakçılığıyla mücadelede daha fazla gelişme umduğunu da ifade etti.

Suriye'nin ekonomik dönüşümü için altyapının yeniden inşasının önemli olduğunu işaret eden iki lider İngiliz iş dünyasının bu alanda nasıl katkı sunabileceğini ve hangi fırsatlardan faydalanabileceğini de görüştü.

Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 1268'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Mart sayısı yayımlandı
18:05
İran, bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacak
17:23
ABD'de ortalama benzin fiyatı 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı
17:19
Soykırımcı İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasına" tepkiler yükseldi
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti
16:53
Sadettin Saran, trafik kazası geçirdi
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ