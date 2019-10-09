Batı Pasifik'te hızlı bir şekilde ilerleyen "Süper Tayfun Hagibis", sadece 24 saat içinde tropikal fırtınadan süper tayfuna yükseldi.

Hagibis, bu sezon bölgedeki 20. fırtına. Kategori 5 seviyesindeki Atlantik kasırgasına eş değer olan tayfun, Japonya'yı da doğrudan etkileyebilir.

Tayfun, artan elverişsiz rüzgarlar nedeniyle, Japonya'ya yaklaştığında zayıflayacak. Ancak hala tayfunun etkilerinin ne olacağı konusunda kesin bir görüş yok.

Pazar günü Japonya'ya ulaşması beklenen tayfunun, rüzgar ve sağanakla birlikte taşkınlara neden olabileceği öngörülüyor.

Kaynak: The Washington Post, Al Jazeera, NASA, Earth Wind Map