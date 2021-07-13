Super Mario oyunlarının kopyaları rekora doymuyor.

Geçen yıl 1985’te üretilen ve kutusu hala açılmayan oyun 114 bin dolara alıcı bulurken Super Mario’nun hiç bozulmamış kopyası yine rekor kırarak bir müzayedede 1.5 milyon dolara satıldı.

Super Mario 64, 1996'da en etkili 3D platform oyunlarından biriydi. Aynı zamanda Nintendo 64'te sen çok satılan oyundu.

Oyunun halen çok iyi durumda bulunan beşten az kopyası bulunuyor.

Satış, 870 bin dolara satılan orijinal bir Legend of Zelda kartuşunun rekorunu gölgede bıraktı.

En çok satan listesinin başındaydı

1981 yılında Mario'nun adı Jumpman idi. Oyunu ABD'de piyasaya süren Nintendo, karakterin adını Mario olarak değiştirmişti.

Oyun, kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaştı ve tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde üst sıralarda yer aldı.



