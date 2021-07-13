EURO 2020 turnuvasının başında, maç öncesi bazı ülkelerin oyuncuları ırkçılığa karşı diz çökme eylemi gerçekleştiriyordu.

Diz çökme eylemine katılan İngiliz futbolcuların yuhalanmasının İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından destek bulması, turnuvanın bitiminde unutulmadı.

Patel'in sosyal medyada yuhalayan taraftarlara destek veren mesajına İngiliz milli takımı oyuncularından Tyrone Mings yanıt verdi.

Mings, daha önce ırksal adaletsizliği protesto eden takımı yuhalayan taraftarları eleştirmeyi reddetmesinin ardından Patel'in ateşi körüklediğine vurgu yaptı.

Mings "Turnuva başında verdiğimiz mesajı 'jest siyaseti' diye etiketleyerek ateşi körükleyip, ardından da karşı kampanya yürüttüğümüz şey gerçekleştiğinde bundan tiksinmiş gibi davranamazsınız" diye yazdı.

Siyasiler de tartışmaya katıldı

Bir dizi politikacı, İngiltere'nin Euro 2020 finalindeki yenilgisinden sonra sosyal medyada ırkçılıkla karşı karşıya kalan İngiliz oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya destek tweetleri attı.

Mings'in Patel'i kınaması, eski Muhafazakar bakan Johnny Mercer tarafından desteklendi.

Mercer "Acı gerçek şu ki bu adam tamamen haklı.Modern Muhafazakarlık benim için her zaman çok daha fazlasıydı. Yolumuzu kaybetmemeliyiz” dedi.

İngiltere'nin kupayı penaltılarda İtalya'ya kaptırması sonrası, penaltı kaçıran 3 futbolcuya karşı sosyal medyada yapılan ırkçı saldırılar artmıştı.

Saldırıları kınadıklarını açıklayan Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'e karşı ikiyüzlülük suçlamaları yapılıyor.

Siyasilerin de karıştığı ırkçılık suçlamalarında Muhafazakar Partili milletvekili Sayeeda Warsi de Patel'i eleştirdi.

Warsi, “Bölünmeyi besleyen bu savaşları durdurmanın zamanı geldi. Köpek ıslıkları oy kazandırır ama ulusları yok eder" dedi.

Başbakan Boris Johnson da turnuva başında yuhalamalara tepki göstermemesi ancak sonunda da yapılan ırkçılık suçlamalarına karşı çıkması nedeniyle eleştirildi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Johnson'ı turnuva başında ırkçılık karşıtı eylemi yuhalayanlara karşı tavır almayarak turnuva sonundaki saldırılara sebep olmakla suçladı.

Starmer "Başbakan o yuhalamalara karşı sesini çıkarmadı. Başbakanın bugünkü sözleri inandırıcı değil" dedi.

Eski futbolcu Marvin Sordell de Mings’in kızmakta son derece haklı olduğunu ırkçılığın sporda iyice etkinleştiğini söyledi.

