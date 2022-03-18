Rus ordusu Ukrayna’nın Sumi kentinde bulunan bir boya deposuna bombalı saldırı gerçekleştirdi. Rus ordusunun bombalı saldırısı sonucu depo alev aldı.

Olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekibi sevk edildi. Ekip 4 teknik araç ve 20 personel ile yangın söndürme çalışmalarına başladı.

"Fabrikayı komple uçurdular"

Rus saldırıları devam ederken, Mariupol kentinde yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Güneş'in kayda aldığı görüntülerde yoğun bombardıman sesleri duyuluyor.

Fabrikaların olduğu bölgeye büyük bir bombanın atıldığı görülürken, vatandaş, "Fabrikayı komple uçurdular." ifadesini kullanıyor.

Ayrıca bombanın çok yakınlarına düştüğünü söyleyen Güneş, bölgede sürekli Rus uçaklarının dolaştığını ve her tarafın barut koktuğunu belirtiyor.

Güneş, bombaların arasında kaldıklarını ifade ediyor.

"Limanı bombalıyorlar"

Görüntülerde ayrıca siyah dumanların gözlemlendiği yere işaret eden Mehmet Güneş, "Limanı bombalıyorlar." şeklinde konuşuyor.

Güneş, roketler ve bombalama sesleri nedeniyle uykusuz geceler geçirdiklerini aktarıyor.

Yaşadığı evin dış cephesinin bombalamalar nedeniyle gördüğü zararı gösteren Güneş, bir bombanın evinin beş altı metre yakınına düştüğünü anlatıyor.

Görüntüde çevredeki binaların ve arabaların oldukça zarar gördüğü anlaşılıyor.