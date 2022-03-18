Mariupol Belediye Meclisinin Telegram kanalından yapılan açıklamada, bugün şehirdeki tiyatroya Rusların düzenlediği bombalı saldırı esnasında binada 1000'e yakın kişinin saklandığı belirtildi.

Mariupol tiyatro binası enkazı altından insanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve hayatını kaybedenlerin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Hayatını kaybeden yok, 1 kişinin durumu ağır"

Açıklamada şu ifadeler aldı:

"Kent içindeki sürekli hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle bombardımandan hemen sonra kurtarma çalışmalarının yapılması imkansızdı. Çatışmaların durduğu kısa bir anda, kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Mariupol sakinlerini kurtarabiliyor. Ön bilgilere göre, hayatını kaybeden olmadı ancak 1 kişinin durumu ağır."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de "Mariupol’de 130 kişi kurtarıldı. Vurulan tiyatro binasında kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.

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