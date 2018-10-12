Sudan'dan Türk sağlık ekibinin çalışma süresinin uzatılması talebi

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Muhammed Mustafa Ebu Zeyd, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Ebu Zeyd, Güney Darfur'a bağlı Nyala kentindeki Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Türk ekibinin 2013'te 5 yıllığına imzalanan çalışma protokolünün uzatılması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Büyükelçi Neziroğlu ise Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini iş birliği çerçevesinde Sudan'a aktarmaya istekli olduğunu ve protokolün uzatılması için iki ülke arasında koordinasyonun gerekliliğini ifade etti.

Toplantıda hazır bulunan Güney Darfur Eyaleti Sağlık Bakanı Yakup ed-Dumuki de hastanenin, teşhis ve tedavi konularının bölgede gelişmesi hususunda katkı sunduğunu aktardı.

Türkiye'nin hibesiyle yapılan ve 2014 yılında hizmete açılan 150 yataklı hastanede 70 Türk, 60 Sudanlı doktor görev yapıyor.

Güney Darfur ve civarındaki bölgelere hizmet veren hastanede yıllık ortalama 4 bin ameliyat, 300 acil cerrahi müdahale gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA