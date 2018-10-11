  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » NASA’dan Rusya’ya teşekkür

NASA’dan Rusya’ya teşekkür

NASA, Rus kurtarma ekiplerine Soyuz roketi fırlatılışında yaşanan kaza sonrası gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
NASAdan Rusyaya teşekkür

ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurumu NASA, Soyuz roketi fırlatılışı sırasında yaşanan kaza sonrası gösterdikleri çabadan dolayı Rus kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Gazetecilere açıklamada bulunan NASA ISS Heyet Başkanı Kenny Todd, "Rus arama kurtarma ekiplerine özel teşekkürlerimi bildirmek istiyorum" dedi.

NASA, ’Soyuz’ kazasının nedenlerini araştırmak için bir grup kuracak.

Todd yaptığı açıklamada ayrıca NASA’nın, Soyuz kazasının nedenlerini araştırmak için bir ekip oluşturacağını da duyurdu. Heyet Başkanı, kurulacak ekibinin yaşanan olayı derinlemesine inceleyeceğini bildirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague’u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yapmıştı.

Rus kozmonot ve ABD’li astronotun durumunun ise iyi olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER