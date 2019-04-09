Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki protestolar sırasında 2 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ölen göstericilerden Osman Cuma Abdullah ve Muhenned Muhammed el-Hac'ın açılan ateş sonucu yaşamlarını yitirdikleri aktarıldı.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede hafta sonu yeniden patlak veren muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybederken, başkent Hartum sokaklarında ve farklı şehirlerde gösteriler sürüyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: AA