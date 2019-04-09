Beyaz Saray'ın üst düzey ticaret yetkilisi Clete Willems, ABD yetkililerinin ABD-Çin ticaret savaşını sona erdirmek için anlaşmaya dair tüm meseleler hakkında "henüz tatmin olmadığını" ancak geçen hafta Çin ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini belirtti.

ABD ve Çin, Temmuz 2018'den bu yana birbirlerinden ithal ürünlere gümrük vergisi getirerek küresel finansal piyasaları sarsmış, tedarik zincirlerini aksatmış ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin milyarlarca dolarına mal olmuştu.

ABD yetkilileri, Çin'e sanayi sübvansiyonları, teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili uzun zamandır devam eden endişeleri gidermesi için baskı yapıyor.

ABD ve Çin geçen hafta Washington'daki son görüşme müzakerelerini tamamladı ve bu hafta görüşmelere uzaktan devam edecek.

Willems dün ABD Ticaret Odası etkinliğinde Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir dizi konuda ilerleme kaydediyoruz ve henüz tatmin olmadığımız bazı şeyler var" dedi.

Kaynak: Reuters