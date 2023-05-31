Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı

IOM'un yayımladığı rapora göre, son 6 haftada çatışmalardan ve güvensiz ortamdan ötürü 1,2 milyon kişi ülke içinde yer değiştirirken, 425 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

Ülke içinde en fazla kaçış yüzde 69'la Hartum'da yaşandı, bu şehri yüzde 20 ile Batı Darfur izledi.

Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Etiyopya'ya kaçanların yüzde 64'ünü Sudanlılar, yüzde 36'sını yabancılar ve ülkesine dönen kişiler oluşturdu. En fazla geçişin olduğu ülkeler de Mısır, Çad ve Güney Sudan olarak kayıtlara geçti.

Çatışmalardan ötürü insani yardımların aksadığı ülkede, gıda, barınma ve sağlık malzemelerine acil ihtiyaç duyuluyor.

Çatışan taraflar, defalarca ateşkes ilan edilmesine rağmen farklı bölgelerde çatışmayı sürdürüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.