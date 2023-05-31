ABD'li ünlü aktör Al Pacino 83 yaşında baba oluyor

ABD medyasında yer alan haberlerde ünlü aktörün 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın 8 aylık hamile olduğu aktarıldı.

Pacino’nun menajeri, haberleri doğrularken doğacak çocuğun cinsiyeti de dahil şu aşamada başka bir detay verilmeyeceğini ifade etti.

Film setinde yapımcı olarak çalışan Alfallah ile geçen sene tanışan Pacino’nun, oyuncu koçu Jan Tarrant’tan 33 yaşında Julie Marie ile oyuncu Beverly D'Angelo'dan 22 yaşlarında Anton ve Olivia adlı ikizlerle birlikte 3 çocuğu bulunuyor.

Al Pacino’nun bazı filmlerde birlikte oynadığı arkadaşı Robert De Niro da yeni doğan 7'inci çocuğuyla ilgili bu ay başında haberlere konu olmuştu.

79 yaşındaki ünlü aktör De Niro’nun, 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı Tiffany Chen adlı kız arkadaşından 7'inci kez baba olduğu belirtilmişti.