Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 07:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
Sudan'da yüzlerce Kur'an kursu öğrencisi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua etti.
Yerel Tadamun Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği ile Afrika Kapısı Derneğinin etkinliğinde Darfur bölgesindeki Niyala şehrinde yer alan Hamişkoreyb Kur'an Kursu'nda, Türkiye için hatimler indirildi, dualar edildi.
Tadamun Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Şeyh El-Emir Hüseyin, yaptığı açıklamada, Afrika Kapısı Derneği ile birlikte Niyala'da, Türkiye'ye yüzlerce hatim ve dua programını düzenlediklerini belirterek, "Depremde ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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