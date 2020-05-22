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Sudan'da trafik kazası: 43 ölü
[Grafik: TRT Haber ]
Sudan’da meydana gelen trafik kazasında 43 kişi hayatını kaybetti.
Sudan polisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Şangil Tobay bölgesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 43 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olanlar Faşir kentindeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: trafik Kazası kuzey darfurSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:44
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