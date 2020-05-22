Sudan polisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Şangil Tobay bölgesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 43 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar Faşir kentindeki hastanelere sevk edildi.