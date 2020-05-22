Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya’da, Başbakan Giuseppe Conte, virüs krizi kapsamında düzenlenen parlamento oturumunda konuşma yaptı.

Conte’nin konuşması sırasında öksürmesi üzerine parlamentoda bulunan muhalifler ise “Maske tak” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmasını kesen Conte, kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı ancak yine öksürdü.

Conte, “Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Başbakan Conte’nin öksürük krizi, İtalyan basınında geniş yer buldu.