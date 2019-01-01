Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan (SWTUF) yapılan açıklamada, hükümetin 2019 bütçesinin maaşların yılbaşından itibaren zamlanması gibi birçok olumlu yönü bulunduğu belirtildi.

SWTUF Genel Sekreteri Hayri Nur Ali, kamu sektöründeki tüm çalışanların maaşlarına 500 ila 2 bin 500 cüneyh arasında zam yapılacağını söyledi.

Un, elektrik ve akaryakıtta destek sürecek

Ali, resmi haber ajansı SUNA’ya yaptığı açıklamada, “Yeni bütçede ekonomik istikrar ve üretimin önünü açacak, kamu harcamalarının azaltılmasının yanı sıra un, elektrik ve akaryakıt gibi temel ürün ve hizmetlerde sübvansiyon sürecek.” diye konuştu.

Genel Sekreter Ali, federasyonun özel sektör çalışanlarının maaşlarının artırılması konusunda da işçi sendikalarıyla diyalog başlattığını sözlerine ekledi.

Geçen yıl bir dolar 20 cüneyh seviyelerindeyken bir ara 85 cüneyhle zirveyi gördü. Şu sıralar dolar, serbest piyasada 47,50 cüneyhten işlem görüyor.

Daha önce 50 kuruşken enflasyonla 3 cüneyhe kadar yükselen ekmeğin fiyatı aşırı tepkiler sonrası 1 cüneyhe indirildi. Benzin 6,17 cüneyh, mazot ise 4,11 cüneyhten satılıyor. Ülkede, 10 Sudan cüneyhi yaklaşık 1 Türk lirasına denk geliyor.

"2019 bütçesi vatandaşın sıkıntılarını hafifletecek"

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, dün bağımsızlık yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, tüm kamu kurumlarının üretime dayalı bir stratejiyle ekonomik krizden çıkmak için ilk kez hedeflerini gerçekleştirecek plan ve programlara dayanan yol haritası oluşturduğuna değinmiş, 2019 bütçesinin vatandaşın sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığını, birçok üründeki desteklemeyi koruduğunu, maaşların artırılmasını ve yeni vergilendirmenin desteklenmesini kapsadığını aktarmıştı.

Sudan Cumhurbaşkanı, üretim ve ithalatta ve temel maddelerle ilaçların dağıtımında yeni bir sistem geliştirdiklerini, dış müdahalelere karşı ayakta kalacak bir bankacılık sitemine güvenin yeniden tesisi için güçlü bir program belirlediklerini açıklamıştı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, başkent Hartum'un da aralarında olduğu birçok vilayete yayılan gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: AA