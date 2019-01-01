İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, yabancı mesajlaşma uygulamalarına karşı geliştirilen yerli uygulamaların etkilerini değerlendirdi.

Sivil Savunma Teşkilatının çeşitli alanlarda ülkeye karşı geliştirilen tehditleri izlediğini ve bunlardan birinin de sosyal ağlar olduğunu belirten Celali, bu alanda iş bölümü konusunda zaaflar olduğunu söyledi.

Yerli mesajlaşma uygulamalarının desteklenmesi gerektiğini dile getiren Celali, ülkede en çok kullanılan yabancı mesajlaşma uygulaması Telegram'ın çeşitli durumlarda ülke güvenliğini tehlikeye atma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.

İran'da Aralık 2017'de patlak veren rejim karşıtı gösterilere işaret eden Celali, "Kaos eksenli faaliyetler, muhatabın zihnini yönlendiren sosyal ağlara dayanıyordu." dedi.

"Telegram, 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor"

Fars Haber Ajansı'na göre Celali, yabancı mesajlaşma uygulamalarının ülkedeki faaliyetlerinin başta siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere çeşitli alanlarda tehdit oluşturduğunu belirterek, "Telegram, 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamaya erişim sağlayabiliyor.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Telegram'ın kullanıcılarına kripto para birimi üzerinden alışveriş imkanı sunması da İranlı yetkililer tarafından ülke ekonomisine tehdit olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA



