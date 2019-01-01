Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail deniz güçlerinin, Filistinli balıkçı İsa eş-Şerafi ile oğlu Basil'in teknesine ateş açtığını, ardından 2 balıkçıyı da gözaltına aldığını belirtti.

Ayaş, gözaltına alınan Filistinli balıkçıların İsrail'in izin verdiği 6 mil sınırını aşmadığını söyledi.

Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA