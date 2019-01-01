Dünya
Etiyopya'da tekne alabora oldu: 1 ölü, 11 kayıp
01 Ocak 2019 Salı 13:13 - Son Güncelleme 01 Ocak 2019 Salı 13:21
Etiyopya'nın kuzeyindeki Tana Gölü’nde bir teknenin alabora olması sonucu 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Etiyopya Haber Ajansı’nın haberine göre, Bahirdar Zuria bölgesinden Dek adasına seyahat eden 12 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alabora oldu.
Kaza sonrasında yolculardan birinin cesedine ulaşılırken, kaybolan 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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