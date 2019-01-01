Etiyopya Haber Ajansı’nın haberine göre, Bahirdar Zuria bölgesinden Dek adasına seyahat eden 12 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alabora oldu.

Kaza sonrasında yolculardan birinin cesedine ulaşılırken, kaybolan 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA