Sudan'da askeri yönetim karşıtı grupların çağrısıyla başkent Hartum Medeni, Kesele, Dungula, Port Sudan ve Kerima şehirlerinde gösteriler düzenlendi.

Yüzlerce kişi Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı kararlar protesto ediyor.

Pretostocular askerin yönetimi sivillere bırakmasını istiyor.

Gösterilerde polisin yoğun gaz bombası kullanması sonrası eylemciler ara sokaklara dağıldı.

Gösterilerde 1 kişi öldü

Ülke genelindeki protestolar sürüyor.

Sudan Doktorlar Komitesi, polisin müdahalesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, başkentin farklı noktalarında çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Komite, yaptığı açıklamada, 25 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.