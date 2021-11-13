Sudan'da düzenlenen protestolarda 1 kişi öldü
Sudan'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'da askeri yönetim karşıtı grupların çağrısıyla başkent Hartum Medeni, Kesele, Dungula, Port Sudan ve Kerima şehirlerinde gösteriler düzenlendi.
Yüzlerce kişi Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı kararlar protesto ediyor.
Pretostocular askerin yönetimi sivillere bırakmasını istiyor.
Gösterilerde polisin yoğun gaz bombası kullanması sonrası eylemciler ara sokaklara dağıldı.
Gösterilerde 1 kişi öldü
Ülke genelindeki protestolar sürüyor.
Sudan Doktorlar Komitesi, polisin müdahalesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, başkentin farklı noktalarında çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.
Komite, yaptığı açıklamada, 25 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.