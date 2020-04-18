Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan'da COVID-19 vaka sayısı 33 arttı
[Fotoğraf: Reuters]
Sudan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte vaka sayısı 66'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 33 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Şuana kadar 10 ölüm yaşandı
Toplam vaka sayısının 66 olduğu kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 10 ölüm yaşandığı, 6 kişinin de iyileştiği bildirildi.
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