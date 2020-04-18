Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 33 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Şuana kadar 10 ölüm yaşandı

Toplam vaka sayısının 66 olduğu kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 10 ölüm yaşandığı, 6 kişinin de iyileştiği bildirildi.