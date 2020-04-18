Rusya'da koronavirüs vakasından etkilenenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 785 artarak, 36 bin 793'e ulaştı.

40 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülkede ölü sayısı 313'e ulaştı.

Toplam 3 bin 57 kişi iyileşti ve taburcu edildi.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 249 bin 717'e yükseldi. 154 bin 271 kişi ise hayatını kaybetti.