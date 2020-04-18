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Rusya'da koronavirüs vaka sayısında rekor artış
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 785 arttı. Toplam vaka sayısı 36 bin 793'e ulaştı.
Rusya'da koronavirüs vakasından etkilenenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 785 artarak, 36 bin 793'e ulaştı.
40 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülkede ölü sayısı 313'e ulaştı.
Toplam 3 bin 57 kişi iyileşti ve taburcu edildi.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 249 bin 717'e yükseldi. 154 bin 271 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: rusya ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:38
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