Dünya
Sudan'da askeri uçak düşmesi sonucu 18 kişi öldü02 Ocak 2020 Perşembe 23:52 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 00:22
Sudan ordusu, Batı Darfur eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
[Fotoğraf: Arşiv]
Sudan Ordusu sözcüsü Amir Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antonov-12 tipi askeri kargo uçağının, Cuneyne kentindeki aynı adlı havalimanından kalkışından 5 dakika sonra düştüğünü ve uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Muhammed, uçaktaki 7 kişilik mürettebat ile 4'ü çocuk, 11 sivilden kurtulan olmadığını bildirdi.
Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de uçakta hükümetten ya da ordudan üst düzey isimlerin bulunmadığı belirtti.
Son 4 gündür onlarca kişinin hayatını kaybettiği kabile çatışmalarının yaşandığı Cuneyne kentinde, hükümet ve ordudan yetkililer incelemede bulunuyordu.
Kaynak: AA
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