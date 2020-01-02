Zambiya Doğu Eyalet Bakanı Makebi Zulu, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, ülkenin Mambwe ve Lumezi bölgelerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle 250'den fazla ailenin evsiz kaldığını belirtti.

Zulu, sel nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan Zambiya Afet Yönetimi ve Etki Azaltma Birimi Koordinatörü Felix Mang'wato, selden etkilenen aileler için insani yardımların hazırlandığını ancak yolların hasar görmesi nedeniyle yardımların ulaştırılmasında güçlük yaşandığını kaydetti.

Mang'wato, bölgelerdeki durumun ciddi olduğunu ve çözüm bulmak için yetkililerin birlikte çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA