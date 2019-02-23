Sudan'da 29 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hükümetin feshedildiğini açıkladı.
El-Beşir ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Muhalefet uzun süredir Ömer El-Beşir'e istifa çağrıları yapıyordu.
Sudan Cumhurbaşkanı Beşir de iktidardan çekilmesini isteyenlere "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." ifadesini kullanmıştı.
Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi 2009 yılında El-Beşir'in çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmasını talep etmişti.
Kaynak: TRT Haber, AA