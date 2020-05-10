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Sudan ve Çad'da COVID-19 vakaları artıyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Sudan'da 53, Çad'da 62 yeni vaka tespit edildi.
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 53 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.
Toplam vaka sayısının bin 164 olduğu kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 64 kişinin hayatını kaybettiği, 119 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.
Çad'da can kaybı 31'e çıktı
Çad Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 62 yeni vakayla toplam vaka sayısının 322'ye yükseldiği duyuruldu.
Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtilen açıklamada, COVID-19 kaynaklı şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını sudan çadSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 18:01
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